La Polizia arresta un latitante georgiano

Latitante georgiano fermato a Fiumicino: nel 2019 aveva compiuto alcuni furti nei supermercati della capoluogo jonico

Un pregiudicato di nazionalità georgiana di 42 anni, ricercato sul territorio nazionale per un ordine di carcerazione emesso lo scorso agosto dal Tribunale di Taranto, è stato rintracciato all’Aeroporto di Fiumicino ed arrestato dal personale della Polizia di Stato in sevizio allo scalo romano. Il 42enne, attualmente ancora residente a Bari, era appena sbarcato da un volo di linea proveniente da Istanbul ed al controllo dei documenti è risultato ricercato dalle Autorità Italiane per il reato di tentata rapina in concorso. Il georgiano, nel pomeriggio del 22 gennaio 2019 insieme ad un suo connazionale anch’egli pregiudicato, aveva compiuto un furto ad un supermercato di Viale Magna Grecia.

I due ladri, dopo aver divelto le placche antitaccheggio a numerose bottiglie di liquore ed averle nascoste negli indumenti personali, avevano cercato di eludere il controllo pagando alle casse solo una scatola di cioccolatini. Scoperti dai dipendenti del negozio, i due reagirono violentemente sia verbalmente che fisicamente con strattoni e schiaffi e per guadagnare la fuga lanciarono contro anche la lattina di birra. Provvidenziale fu l’intervento dei Falchi della Squadra Mobile che riuscirono a bloccare entrambi ed arrestarli in flagranza di reato.

I poliziotti, già da qualche giorno erano sulle loro tracce, perché erano stati autori di altri simili furti nei supermercati del centro città. Dopo il previsto periodo di carcerazione, i due pregiudicati georgiani furono scarcerati in attesa del processo, rendendosi irreperibili sul territorio nazionale.

