Differenziata, iniziativa Verdi Taranto: RACCO’L’TIAMOCI

Ridurre i rifiuti è una delle emergenze per il pianeta e per le città.

La raccolta differenziata è il primo passo per fare la nostra parte.

Il 30 aprile alle ore 18.00 segui l’evento online sull’argomento , in diretta sulla pagina Facebook

https://www.facebook.com/verdi.taranto/

Introduzione e saluti

Eliana BALDO – Mino BRIGANTI

portavoce Europa Verde-Verdi Taranto

Vincenzo FORNARO

Consigliere Comunale di Taranto

Sviluppo e programmazione della raccolta dei rifiuti a Taranto.

Pietro Paolo CASTRONOVI

Ass. Ambiente e società partecipate Comune di Taranto

Giampiero MANCARELLI

Presidente CdA – KYMA Ambiente – Amiu Taranto

L’esperienza del Comune di Bitetto. Progetto europeo “Rethink Waste”.

Fiorenza PASCAZIO

Sindaco Comune di Bitetto

Esperienze di gestione in corso (Comune di Crispiano e Fragagnano).

Federico VILLANI

Società CONSEA SRL – L’APP “Riciclario” quale possibile “facilitatore della comunicazione” tra Ente e cittadini

L’esperienza delle raccolte di rifiuti volontarie ed altre interessanti

iniziative promosse in città.

Giuseppe INTERNO’

Associazione PLASTICAQQUA

Indicazioni ed esperienze riproducibili di riferimento nel nostro

territorio sui RSU.

Andrea MASULLO

Esperto scientifico del Ministero dell’Ambiente per i temi del clima

e dell’energia.

Moderatore: Mario Francesco ROMANDINI – architetto – esperto di pianificazione urbanistica

