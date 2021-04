Si sono svolte oggi nel Nuovo padiglione della Fiera del Levante le prove del concorso di ammissione ai 100 posti del corso per i medici di medicina generale. I candidati previsti erano 960 e si sono presentati in 474.

Sono 4 le commissioni esaminatrici al lavoro e 50 tra dirigenti e dipendenti regionali sono stati impegnati nelle attività di accoglienza e vigilanza.

Molto strette le misure di sicurezza, con il rispetto assoluto dei protocolli anti Covid.

“Ringrazio – dichiara l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco – tutto il dipartimento Politiche della Salute per aver organizzato il concorso regolarmente anche in tempo di pandemia, in modo da poter formare i prossimi giovani medici di medicina generale e fronteggiare il turn over”.

