Regionale 8: “La provincia ha rispettato i tempi, il testimone passa alla Regione”

Detto, fatto. Il presidente della Provincia, Giovanni Gugliotti, ha rispettato l’impegno assunto. Il dossier della Taranto/Avetrana è ora in Regione. Pertanto, il testimone ora passa all’ufficio Via della Regione che entro 90 giorni dovrà esprimere il parere finale.

‘Va dato atto al presidente Gugliotti – commenta il presidente provinciale di Confcommercio Taranto, Leonardo Giangrande che, come è noto, da sempre è stato tra i più convinti assertori della ‘Regionale 8’- di aver dato una determinante accelerata al progetto, trasmettendo per tempo il corposo dossier con le integrazioni richieste dalla Regione. Un traguardo fondamentale in un momento delicato del lungo iter politico, tecnico ed amministrativo dell’opera, per la quale ora si dovranno nuovamente intercettare quelle risorse economiche, 194 milioni di euro, che la Regione nei mesi scorsi ha dirottato sull’emergenza Covid. Intanto, già nelle prossime ore, apprendiamo che il presidente Gugliotti avrà un incontro con l’assessora all’Ambiente, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Anna Grazia Maraschio.

Sembra dunque raggiunta una tappa decisiva nel lungo percorso accidentato, contrassegnato da varie complicazioni e cambi di rotta, di questo progetto da tutti – parti sociali ed espressioni politiche dei vari schieramenti – giudicato prioritario per il rilancio socio-economico e turistico del versante orientale del territorio provinciale. 30 anni trascorsi ad inseguire il sogno della Via del Mare, una strada destinata ad accorciare le distanze tra il capoluogo ed i comuni del versante est della provincia e a divenire volano di crescita e di sviluppo economico. Le speranze che l’opera passa essere appaltata entro il 31 dicembre, si fanno dunque sempre più concrete.

Il nostro sguardo, di Comuni, Sindacati, Associazioni di categoria, cittadini, è ora rivolto – conclude Giangrande- alla assessora ai Trasporti, Anna Maurodinoia che assieme al presidente della Regione, Michele Emiliano, avranno il compito di reperire le risorse finanziarie. Siamo convinti che a questo punto, la Regione Puglia, completati i passaggi tecnici richiesti, di competenza della Provincia, non avrà difficoltà a rispettare i tempi per il rilascio dei pareri ambientali, e ad attivarsi – come promesso- nell’azione di reperimento dei fondi”.

Correlati

Commenta l'articolo: