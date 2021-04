Pubblicato il bando per la concessione in uso delle palestre scolastiche comunali

L’amministrazione comunale di Taranto rende noto che sono aperti, con la pubblicazione dell’avviso sul sito del Comune di Taranto, i termini per la presentazione delle richieste di concessione in uso, in orario extrascolastico, delle palestre comunali per la stagione sportiva 2021/2022, in ottemperanza al nuovo “Regolamento per l’utilizzo delle palestre scolastiche di proprietà comunale in orario extrascolastico”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale lo scorso 8 aprile.

Le A.S.D e S.S.D. interessate, se in possesso dei requisiti indicati nell’avviso, avranno tempo fino al 27 maggio 2021 per inoltrare la domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica.

Nell’attuazione del presente avviso, l’amministrazione comunale intende conseguire i seguenti obiettivi:

garantire opportunità di utilizzo e fruizione delle palestre scolastiche di pertinenza comunale a tutti i cittadini;

favorire le associazioni e società presenti nel tessuto sportivo di Taranto, con comprovata capacità organizzativa e con ampia adesione di partecipanti;

incentivare lo sviluppo di attività sportive agonistiche riconosciute a vari livelli (nazionale, regionale, provinciale).

Ai sensi dell’art. 9 del vigente regolamento, nella domanda ogni soggetto richiedente può indicare la propria preferenza per tre palestre diverse, una per lo svolgimento di attività nazionale e regionale, la seconda per attività provinciale, amatoriale e/o motoria e una terza qualora in base alla graduatoria non fosse possibile l’assegnazione di quelle richieste.

«Dopo più di un anno di stop forzato – ha dichiarato l’assessore allo Sport Fabiano Marti – abbiamo voluto dare immediatamente un segnale di ripartenza, pubblicando il bando sula base del nuovo regolamento, per l’approvazione del quale ringrazio ancora una volta i consiglieri di maggioranza. Ora siamo finalmente pronti a ripartire, perché le associazioni e le società sportive stanno soffrendo tanto e noi faremo tutto quello che sarà nelle nostre possibilità per aiutarle a riprendere le attività, permettendo a tanti sportivi di ricominciare ad allenarsi. Lo sport tarantino sta attraversando un momento eccezionale, sia nelle competizioni di squadra, sia in quelle individuali, per cui abbiamo bisogno di continuare a lavorare tutti insieme per far nascere nuovi campioni nella nostra città e l’amministrazione, con il sindaco Rinaldo Melucci in prima persona, sarà sempre al fianco dei nostri giovani atleti».

https://www.comune.taranto.it/index.php/elenco-news/4000-avviso-pubblico-per-l-utilizzo-delle-palestre-scolastiche-di-proprieta-comunale-a-a-2021-2022

Correlati

Commenta l'articolo: