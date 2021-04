Longo: “La Puglia ha bisogno di maggiori dosi di vaccino”

“Il governatore Emiliano non si stanchi di fare la voce grossa con il Governo nazionale e continui a chiedere che la Puglia riceva le dosi di vaccino necessarie. Abbiamo tutta la voglia di imprimere il colpo di acceleratore ma dobbiamo essere messi nelle condizioni di poterlo fare”. E’ quanto sostiene Peppino Longo, consigliere regionale del gruppo “Con-Emiliano”.

“Dal territorio si avverte la voglia e la determinazione di collaborare – prosegue Longo – ed in questa ottica va letto il documento a firma dei sindaci di Modugno, Bitetto e Bitritto che chiedono di poter avviare le attività nei centri vaccinali di quei tre Comuni. Sono state allestite le strutture, anche con la fattiva collaborazione dell’Asset, ma non si è riusciti ancora a partire perché mancano le dosi. Anzi, i tre sindaci segnalano che i medici di medicina generale (Distretto socio-sanitario 9) non ricevono più le dosi necessarie per i pazienti fragili ed ultraottantenni”.

“Il pressing deve essere costante – conclude Peppino Longo – il governo Draghi deve premiare la nostra regione e destinare maggiori dosi anche per evitare che strutture come quelle aperte a Modugno, Bitetto e Bitritto restino desolatamente vuote ed inutilizzate”.

