Il Presidente Giovanni Gugliotti incontra l’Ordine degli Avvocati

Stamattina si è tenuta la visita istituzionale all’Ordine degli Avvocati di Taranto del Presidente della Provincia di Taranto, Avvocato Giovanni Gugliotti, accolto dal presidente Fedele Moretti, il vicepresidente Antoniovito Altamura e il tesoriere Francesco Tacente.

Un incontro tra “colleghi” avvocati, improntato alla massima cordialità, in cui ci è confrontati su temi di particolare interesse per l’avvocatura jonica, come la Cittadella della Giustizia, o l’opportunità di realizzare convenzioni tra l’Ente Provincia e l’Ordine degli Avvocati.

Argomento principale dell’incontro è stato proprio la Cittadella della Giustizia di Taranto, il polo unico che sarà realizzato prossimamente nel quartiere Paolo VI su terreni di proprietà della Provincia di Taranto, una moderna e funzionale infrastruttura in cui saranno ubicati tutti gli uffici giudiziari oggi sparsi nella città.

Il confronto si è poi allargato su tematiche di interesse più generale, come la “Regionale 8”, il completamento della Tangenziale Sud e il recupero dell’ex Palazzo “Frisini” su via Mazzini nel capoluogo.

Leitmotiv dell’incontro è stato l’auspicio del Presidente Giovanni Gugliotti, condiviso da tutti i presenti, che sul nostro territorio si giunga finalmente a un nuovo modo di approcciare le problematiche, in cui, superando interessi particolari, finalmente si faccia squadra tutti insieme lavorando per il bene della comunità.

