Borraccino: “Sinergia tra Regione Puglia e Comune di Taranto per lo sviluppo del territorio”

“Proficuo incontro ieri, presso la sede del TaLab, tra il sottoscritto, il sindaco Melucci ed il presidente dI Asset Puglia, ing. Elio Sannicandro.

All’insegna della piena sinergia tra le due Istituzioni, Regione Puglia e Comune di Taranto,ma anche con Università, Autorità di sistema portuale, si lavora per l’attuazione dei programmi previsti per il Piano strategico “Taranto Futuro Prossimo”.

Grazie alla stretta collaborazione tra il laboratorio TaLab ed i tecnici dell’Urban Transition Center avranno luogo interventi di trasformazione che ridisegneranno il volto nuovo della città e della provincia jonica.

Parliamo di opere strategiche di varia natura che spaziano dalla viabilità, alla vivibilità, allo sport, all’infrastrutturazione, come ad esempio tutto ciò che c’è dietro all’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, il grande evento sportivo di carattere internazionale che si svolgerà, nella provincia jonica, dal 13 al 22 giugno 2026. Ma anche interventi che riguardano lo sviluppo del porto, come l’arretramento del varco, la riqualificazione urbana dell’area dell’ ex Stazione Torpediniere, il nuovo waterfront della città, il rifacimento della Statale 7.

Si tratta di iniziative importanti che sinora erano solo sulla carta, ma che stanno per vedere la luce per donare una nuova immagine unitaria al nostro territorio”, conclude Mino Borraccino, Consigliere del Presidente Emiliano per l’attuazione del Piano Taranto.

Correlati

Commenta l'articolo: