Wedding Puglia: un nuovo protocollo per far ripartire i matrimoni in sicurezza

La Puglia si appresta a riaprire gradualmente varie attività. Il mondo del wedding è uno dei settori che più ha subito le conseguenze economiche della pandemia. Le aspettative per la riapertura del settore sono particolarmente elevate anche se permangono tante incertezze sul piano operativo.

Confcommercio Puglia ha costituito, in diverse sedi provinciali, il settore ‘wedding ed eventi’ raccogliendo le istanze di tutte le aziende dell’intera filiera del settore. Nelle scorse settimane si sono riunite le delegazioni Wedding Confcommercio di Brindisi, Lecce e Taranto con l’associazione PWPA (Puglia Wedding Production Association-Sposiamo la Puglia) ed insieme hanno elaborato un nuovo dettagliato protocollo con l’obiettivo di mettere a disposizione degli operatori del settore e degli organi di controllo un importante strumento tecnico per l’organizzazione dei ricevimenti di nozze in sicurezza.

“Il nuovo protocollo sarà presentato domani, martedì 27 alle ore 10.30, a Taranto presso la sede provinciale di Confcommercio Confcommercio.

Interverranno i presidenti delle categorie Wedding Confcommercio: Enea Fanelli (Taranto); Fabio Vergine (Lecce); Pierangelo Argentieri (Brindisi); Giusy D’Ambrosio, vice presidente di PWPA; il direttore di Confcommercio Puglia, Giuseppe Chiarelli. Interverrà per un saluto il presidente di Confcommercio Taranto, Leonardo Giangrande.

