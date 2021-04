Unione dei Comuni Terra delle Gravine, nuovo Presidente Sindaco di Crispiano Luca Lopomo

“Oggi 26 aprile il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo, ha presieduto il suo primo Consiglio Unionale da nuovo Presidente dell’Unione dei Comuni Terra delle Gravine di Crispiano Statte e Massafra. All’ordine del giorno l’approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione 21/23 approvati entrambi all’unanimità. Il passaggio di consegne era già avvenuto a dicembre in Giunta Unionale ma è stato di fatto ratificato oggi con il primo Consiglio.

“Voglio ringraziare per l’ottimo lavoro svolto alla Presidenza negli ultimi anni l’amico e Sindaco Di Massafra Fabrizio Quarto, che ha guidato l’Unione anche nel difficile anno della pandemia riuscendo a garantire una gestione ordinata dei conti ed un’ottima performance sia in termini di efficienza che di efficacia di questa preziosa Istituzione a servizio dei nostri territori. Il mio ringraziamento anche a tutti i Consiglieri Unionali ed ai membri della Giunta con cui dovremo condividere la sfida della ripresa post Covid.” Afferma il sindaco.

L’unione dei Comuni oggi svolge diversi compiti a servizio dei nostri Enti Comunali. Fra i più importanti c’è la centrale Unica di Committenza, il CUC, che agevola molto lo svolgimento delle procedure di gare, e la Commissione Paesaggistica, che ha il compito di rilasciare diverse autorizzazioni fondamentali per il settore Urbanistico.

Inoltre, la gestione Unionale, garantisce al territorio di Crispiano una dotazione finanziaria supplementare Regionale di circa 70.000€ che, insieme alle quote annuali dei Comuni, costituisce le entrate del Bilancio dell’Unione. Ogni anno, al netto delle spese di gestione, gli eventuali avanzi di gestione vengono spesi dai 3 Comuni in opere di decoro urbano e progetti volti al miglioramento del benessere del territorio. Quest’anno, per esempio, a Crispiano si potrà a realizzare, grazie a questi avanzi, il restyling del Parco Giochi di Villa Falcone ed un’area verde nei pressi dell’uscita della Scuola Mancini in via 14 Novembre.

“La Presidenza dell’Unione dei Comuni, oltre che una grande responsabilità, rappresenta un’altra grande sfida che abbraccio con passione e determinazione, consapevole che nella Ripresa post Covid sarà un ulteriore potente strumento Istituzionale per intercettare nuove risorse e far crescere tutto il nostro meraviglioso territorio.” – conclude il Sindaco.

