Taranto al centro di due webinar sulla pesca sostenibile

Il 5 e il 14 maggio l’eurodeputata del gruppo Greens/EFA, Rosa D’Amato, parteciperà a un doppio appuntamento sul web sul tema “Navigare verso mari puliti, sani e produttivi attraverso l’approccio ecosistemico: il case study Taranto attraverso studiosi, esperti e operatori del Mare e della Pesca”. Sarà un confronto più voci in cui affronteremo il tema degli ecosistemi marini del capoluogo ionico in prospettiva di uno sviluppo sostenibile. Approfondiremo la Direttiva-quadro UE sulle strategie di salvaguardia degli ambienti naturali e marini e le best practice di #Taranto, città al centro del Mediterraneo e protagonista di un case study che vede impegnata l’intera comunità nella valorizzazione del suo mare, tra attività produttive, scientifiche e di promozione ambientale di respiro internazionale.

Su nuove strategie dell’UE sulla biodiversità fino all’Agenda 2030, Green Deal europeo e ‘transizione ecologica’ si confronteranno alcuni dei massimi esperti italiani in materia:

Mercoledi’ 5 maggio alle 17:30

Aprirà i lavori il Prof. Roberto Carlucci, Professore Associato in Ecologia, Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Bari ‘A. Moro’, con una relazione sulla “Valutazione dei potenziali conflitti tra pesca e cetacei nella regione UE adriatica e ionica: il caso studio del Mar Ionio settentrionale (Mar Mediterraneo centrale);

seguirà l’intervento di Carmelo Fanizza, Presidente della Jonian Dolphin Conservation su “La citizen science e il Progetto internazionale ‘Ricercatori per un giorno’ nel Golfo di Taranto”.

Venerdi’ 14 maggio alle 18

Interventi di

Giovanni Fanelli, CNR-IRSA, Sede Talassografico di Taranto sul tema: “La transizione ecologica parte dal Mare. Azioni per la sostenibilità dei Mari di Taranto”

Mimmo Bisignano, Dirigente Naz. LegaCoop Agroalimentare: “La sostenibilità socio-economica e ambientale delle produzioni ittiche nei Mari di Taranto”

I webinar saranno pubblici e aperti a tutti. Per collegarsi basta cliccare sul seguente link: http://bit.ly/webinarpesca-taranto

