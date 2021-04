Borraccino: “Prosegue l’impegno della Regione a sostegno delle MPMI pugliesi”

“Rinnovate, dalla Regione Puglia, le misure economiche anti Covid a sostegno delle micro, piccole, medie imprese colpite dalla crisi per la grave emergenza sanitaria provocata dal Covid-19.

Poco fa la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Delli Noci, in continuazione della scelta fatta circa un anno dallo scrivente, all’epoca assessore competente, ha prorogato al 31 dicembre 2021 la sospensione dei mutui aperti dalle Micro, Piccole e Medie Imprese pugliesi sugli strumenti “NIDI”, “Tecnonidi”, “Microcredito” e “Fondo a favore delle Reti per l’Internazionalizzazione”. Stesso provvedimento è stata adottato per i prestiti legati al “Microprestito Circolante”.

Si tratta di una grossa boccata d’aria per gli imprenditori locali che potranno così affrontare con maggiore serenità la ripartenza delle loro attività economiche.

Da oltre un anno tutto il nostro tessuto economico è in grande sofferenza a causa della pandemia e possiamo ben comprendere il bisogno di liquidità in questi frangenti da parte di startup, imprese innovative, spesso formate da giovani che con grandi sforzi si sono affacciati al mondo del lavoro.

Il Presidente Emiliano non ha mai distorto l’attenzione su questi temi ed i provvedimenti odierni lo confermano”, scrive Mino Borraccino, Consigliere del Presidente Emiliano per l’attuazione del Piano Taranto.

