Aggiornamento ricoveri per Covid

L’ASL Taranto rende noto che, alle ore 17.00 del 26 aprile 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 70 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 27 presso il reparto Malattie Infettive;

· n. 26 presso il reparto di Pneumologia;

· n. 17 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 65 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 59 presso il reparto di Medicina;

· n. 6 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita n. 61 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 57 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina.

Il presidio ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca ospita n. 37 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

La Casa di cura “Santa Rita” ospita n. 19 pazienti affetti da Covid.

Il Centro Ospedaliero Militare di Taranto ospita n. 19 pazienti risultati positivi al Covid.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita n. 34 pazienti post-Covid.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati n. 11 decessi.

Aggiornamento campagna vaccinale Covid

Sino a stamane, in Asl Taranto, dall’inizio della campagna vaccinale sono stati somministrati 161.560 vaccini, dei quali 120.368 prime dosi e 41.192 richiami.

In particolare, in mattinata hanno ripreso le attività gli hub vaccinali della provincia come da calendario settimanale: a Taranto, l’hub della Scuola Volontari Aeronautica Militare (302 prime dosi) e il PalaRicciardi (36 prime dosi e 163 richiami, per un totale di 199 vaccini). In provincia, presso l’ambulatorio vaccinale di Ginosa sono state somministrate 218 prime dosi; a Manduria, 260 prime dosi presso la scuola De Sanctis e 60 richiami presso la palestra Marugj; a Lizzano 42 richiami; a Pulsano 120 seconde dosi.

