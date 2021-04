Scontro fra una moto e un’auto sulle strade del tarantino, sulla SP 120 in agro di Pulsano. A perdere la vita il 30enne Christian Ventruti che viaggiava a bordo della sua moto e che, per cause da accertare, è entrato in collisione con una Citroen Picasso. Sul luogo del tragico sinistro, i Carabinieri e il 118. Il conducente dell’auto ha riportato solo alcune contusioni.

Da chiarire dinamica ed eventuali responsabilità.

(foto di repertorio)

