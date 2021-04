Aggiornamento campagna vaccinale Covid

Un 25 Aprile ancor più significativo per 36 persone fragili, accompagnati da due parenti conviventi caregiver che, direttamente in auto, si sono sottoposti a vaccinazione in modalità drive through all’interno del parcheggio coperto del centro commerciale Porte dello Jonio.

Il gruppo di lavoro Asl Taranto è stato diretto dal dr. Guido Cardella, responsabile aziendale del Servizio Prevenzione e Protezione, già impegnato nella vaccinazione nello stesso drive through che, nello scorso weekend, ha registrato circa 2.500 cittadini vaccinati.

Anche stamane sono stati presenti volontari, forze dell’ordine, la direzione ASL al completo, operatori sanitari a vario titolo per assistere fragili e caregiver.

“Oggi procediamo con la vaccinazione dei pazienti con disturbo dello spettro autistico e dei loro caregiver. È un’iniziativa che sta riscuotendo grande soddisfazione da parte delle famiglie che così hanno potuto superare anche le comprensibili e giustificate paure che hanno preceduto il momento del vaccino” – dichiara la dr.ssa Anna Cristina Dellarosa, responsabile della Neuropsichiatria infantile Asl Taranto – “La modalità del drive through ha rassicurato anche i ragazzi autistici, perché rapida e senza intoppi. Nella fase di osservazione post vaccino sono intervenuti i volontari di Mister Sorriso che hanno allietato il clima e consentito alle persone di potersi sentire a proprio agio. Sono soddisfatta di questa esperienza che va a rafforzare la connessione tra chi ha una fragilità e il servizio pubblico”.

