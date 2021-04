25 aprile, il sindaco Melucci in piazza della Vittoria per le celebrazioni

Tradizionale manifestazione per la ricorrenza della Festa della Liberazione, questa mattina in piazza della Vittoria.

Seppur ridimensionate per via dell’emergenza sanitaria, le celebrazioni del 25 aprile hanno visto la partecipazione delle principali autorità civili, militari e religiose cittadine. Alla deposizione della corona ai piedi del monumento ai caduti, inoltre, ha partecipato anche il presidente provinciale dell’Anpi Giuseppe Stea.

«La libertà è costosa e non è mai scontata – il commento del sindaco Rinaldo Melucci -. Ma è l’unica strada verso il benessere, i diritti di tutti e la pace. Guardiamoci intorno e festeggiamo per questa nostra fortuna, rinnoviamo la nostra gratitudine a chi ha consentito a noi e ai nostri figli di essere liberi, in questo paese meraviglioso».

