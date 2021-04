Riunione Tavolo tecnico per lo sport

È tornato a riunirsi giovedì 22 aprile il “Tavolo tecnico per lo sport” ideato e costituito dall’assessorato alla Cultura e Sport dell’amministrazione Melucci.

Il tavolo, coordinato dall’assessore Fabiano Marti, ha visto, come sempre, la partecipazione attiva di tutti i componenti che hanno dato il loro fondamentale apporto alla discussione.

All’ordine del giorno, in particolare, il bando per i contributi alle ASD e SSD per l’anno in corso, per l’erogazione dei quali l’assessore Marti ha voluto chiedere supporto ai rappresentanti del mondo sportivo, con i quali saranno definiti i criteri di distribuzione.

Già lunedì prossimo i componenti del tavolo tecnico torneranno a incontrarsi per un’ulteriore confronto che permetterà di fare passi avanti fino alla redazione del bando che avverrà entro il mese di maggio.

«Sono felicissimo di questo nuovo momento di confronto – ha dichiarato l’assessore Fabiano Marti al termine dell’incontro – perché ancora una volta conferma quanto sia fondamentale il coinvolgimento delle competenze locali per poter costruire un percorso di crescita. Nessuno di noi può essere esperto di tutto, per cui è necessario ascoltare i professionisti di ogni settore. Lo stiamo facendo in ogni campo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti».

