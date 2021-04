Questa è la prima Settimana Civica “Noi come cittadini. Noi come popolo”, un’ iniziativa dedicata alla valorizzazione e promozione dell’educazione civica tra le giovani generazioni.

«L’educazione civica non è tema teorico, significa prendersi cura, nelle regole, del bene comune. Per questo stiamo consegnando a ogni scuola di competenza comunale un testo per noi sacro, una copia della Costituzione».

