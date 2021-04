Rinviate causa maltempo le iniziative per la Giornata Mondiale della Terra

Kyma Ambiente e Comune di Taranto hanno rinviato, causa maltempo, le iniziative in programma questa mattina presso l’impianto di selezione dei rifiuti Pasquinelli (saranno recuperate nei prossimi giorni). Ma la pioggia non ferma i festeggiamenti per la Giornata Mondiale della Terra. Kyma Ambiente ha infatti deciso di lanciare una maratona social sulla pagina Facebook Amiu Spa Taranto dedicata ai volontari che si impegnano ogni settimana nella pulizia di diverse zone della città e del litorale.

“Kyma Ambiente è con i tarantini che la amano” è lo slogan scelto per lanciare la pubblicazione delle foto dei volontari in azione, un riconoscimento alla loro preziosa attività che proseguirà per tutta la giornata.

