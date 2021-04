L’UE lancia il concorso Capitale Europea del Turismo Intelligente 2022

L’UE premia il turismo innovativo, sostenibile e accessibile spianando la strada alla ripresa

La Commissione Europea lancia il concorso Capitale Europea del Turismo Intelligente 2022. Questa iniziativa premia le città europee per le pratiche di turismo innovative e sostenibili per le quali si sono distinte.

Il settore del turismo gioca un ruolo cruciale nel generare crescita e posti di lavoro nell’UE e ha ancora un potenziale inespresso, specialmente nell’ambito del turismo intelligente. Innovazione, accessibilità e sostenibilità sono il futuro del turismo, e la Commissione Europea punta a mantenere il turismo europeo sempre un passo avanti. La pandemia di COVID-19 ha sconvolto l’ecosistema turistico. Con molte città e destinazioni che adesso cercano di riprendersi e diventare più resilienti, è importante sviluppare e implementare pratiche di turismo intelligente in linea con la transizione ecologica e digitale.

La Capitale Europea del Turismo Intelligente è un’iniziativa UE, attualmente finanziata nell’ambito del programma COSME. Si basa sull’esperienza di successo dell’Azione Preparatoria proposta dal Parlamento Europeo e implementata dalla Commissione Europea nel 2019 e 2020. Il concorso è aperto alle città di tutta l’UE e ai paesi extra UE che partecipano al programma COSME[1]. L’iniziativa cerca di rafforzare lo sviluppo innovativo generato dal turismo nelle città Europee e nei loro dintorni, di aumentare la loro attrattiva e di rafforzare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. Mira inoltre a stabilire un quadro per lo scambio di buone pratiche tra le città che partecipano al concorso, a creare opportunità per la cooperazione e nuove collaborazioni.

Per competere per il titolo di Capitale Europea del Turismo Intelligente 2022, le città dovranno dimostrare le loro pratiche di turismo innovativo in quattro aree: accessibilità, sostenibilità, digitalizzazione, patrimonio culturale e creatività. Le candidature saranno valutate dapprima da un gruppo di esperti indipendenti. Nella fase successiva, 7 città finaliste saranno chiamate a presentare la propria candidatura di fronte alla Giuria Europea. La Giuria Europea selezionerà due vincitrici, le Capitali Europee del Turismo Intelligente 2022, che verranno proclamate a novembre 2021.

Le due città vincitrici riceveranno nel 2022 il supporto di esperti del settore per le loro attività di comunicazione e branding, che includerà la produzione di un video promozionale, una grande scultura hashtag da installare in una posizione strategica, diverse attività promozionali e visibilità a livello europeo.

Il concorso ha una comprovata esperienza di successo. La Capitale Europea del Turismo Intelligente 2022 è la terza edizione del concorso. Gothenburg e Malaga sono state selezionate come vincitrici del concorso Capitale Europea del Turismo Intelligente 2020, mentre Helsinki e Lione hanno vinto il concorso inaugurale e detenuto insieme il titolo di Capitale Europea del Turismo Intelligente 2019.

Per candidarsi, i rappresentanti delle città devono compilare il modulo online. Il termine per la presentazione delle candidature è il 16 giugno 2021 alle ore 17:00 CET.

(foto di repertorio)

Correlati

Commenta l'articolo: