Giubileo dei 950 anni ritrovamento corpo di San Cataldo

Di seguito l’annuncio dell’arcivescovo di Taranto per l’indizione del Giubileo dei 950 anni del ritrovamento del corpo di San Cataldo e della ricostruzione della cattedrale

«Carissimi,

è con grande gioia e profonda gratitudine che annuncio all’intera comunità il Giubileo per i 950 anni del ritrovamento del corpo di San Cataldo e della ricostruzione della Cattedrale. È una ricorrenza che ci ricorda l’immensa ricchezza della fede, dell’appartenenza alla Chiesa diocesana, della fedeltà perenne di Dio verso il suo popolo.

Ancora nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria vogliamo proseguire energicamente la missione cristiana in questa terra benedetta da Dio attraverso il patrocinio del Santo Patrono.

Il Giubileo sarà indetto il 30 aprile alla presenza del Capitolo Metropolitano, dei reverendi Parroci e di una rappresentanza dei laici dell’Arcidiocesi. Per concessione del Santo Padre Francesco, da quella data fino al 10 maggio del 2022 sarà possibile ricevere il dono dell’indulgenza plenaria nella nostra Basilica alle condizioni solite. Le restrizioni, che speriamo di vivere solo in questa prima parte del Giubileo, ci portano a vivere ancor più il carattere penitenziale e di conversione, con un crescendo che speriamo lungo questo percorso ci porti lontano da questa pandemia. Così come la ricostruzione del Duomo tracciò l’inizio della ripartenza, per noi queste celebrazioni segnino l’avvio di una nuova primavera. Vogliate prendere visione del programma, partecipare spiritualmente anche attraverso i canali di diffusione perché presto possiate venire in Cattedrale come pellegrini e devoti di San Cataldo.

Vi benedico di cuore e auguro alla Chiesa di Taranto un fruttuoso Giubileo».

Giubileo delle Celebrazioni Cataldiane

nel CML anniversario dell’Inventio Corporis S. Cataldi

e ricostruzione della Basilica Cattedrale

Venerdì 30 aprile

San Cataldo è in mezzo al suo popolo

18:30 Liturgia della Parola

presieduta da S. E. R. Mons. Filippo Santoro,

Arcivescovo Metropolita di Taranto e ostensione delle reliquie del Santo Patrono.

Indizione del Giubileo

Partecipano i Rev.di Parroci dell’Arcidiocesi e la consulta delle aggregazioni laicali.

Si accede alla celebrazione solo con il pass

Sabato 1 maggio

San Cataldo, conforto di chi soffre

18:30 Celebrazione Eucaristica

presieduta dal Rev.do Mons. Alessandro Greco,

Vicario generale dell’Arcidiocesi di Taranto.

Partecipano Legio Mariae, Cursillos di Cristianità, Movimento dei Focolari, Movimento di Rinascita Cristiana, L’Ora di Gesù.

Domenica 2 maggio

San Cataldo, pastore generoso

18:30 Celebrazione Eucaristica

presieduta dal Rev.do Mons. Emanuele Tagliente,

Arcidiacono del Capitolo Metropolitano.

Partecipano Istituto Secolare Servi della Sofferenza, Apostolato della Preghiera, GIFRA, OFS, Terz’Ordine dei Minimi.

Lunedì 3 maggio

San Cataldo, soccorritore dei miseri

18:30 Celebrazione Eucaristica

presieduta dal Rev.do Mons. Emanuele Ferro,

Parroco della Basilica Cattedrale.

Partecipa la comunità della Cattedrale.

Martedì 4 maggio

San Cataldo, evangelizzatore instancabile

18:30 Concelebrazione Eucaristica

presieduta da S.E.R. Mons. Pietro Maria Fragnelli,

Vescovo di Trapani.

Partecipano Comunità GesùAma, Comunità Gesù Risorto, Comunità Maria, Rinnovamento nello Spirito Santo, Servi di Cristo Vivo, Volontariato Vincenziano, Convegno di Cultura Maria Cristina.

Mercoledì 5 maggio

San Cataldo, padre nella fede

18:30 Concelebrazione Eucaristica

presieduta da S.E.R. Mons. Angelo Raffaele Panzetta,

Arcivescovo di Crotone – Santa Severina.

Partecipano Azione Cattolica, FUCI, Università cattolica e Scuola Cattolica, Acli, UNITALSI, CVS.

Giovedì 6 maggio

San Cataldo, sostegno delle famiglie

18:30 Concelebrazione Eucaristica

presieduta da S.E.R. Mons. Salvatore Ligorio,

Arcivescovo Metropolita di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo.

Partecipano Cammino Neocatecumenale, AGESCI, MASCI.

Venerdì 7 maggio

San Cataldo, uomo di Dio

18:30 Concelebrazione Eucaristica

presieduta da S.E.R. Mons. Benigno Luigi Papa,

Arcivescovo emerito di Taranto.

Partecipano le confraternite dell’Arcidiocesi.

Sabato 8 maggio

San Cataldo, pellegrino del Vangelo

17:30 Liturgia della Parola

presieduta da S.E.R. Mons. Filippo Santoro,

Arcivescovo Metropolita di Taranto.

Consegna del simulacro del Santo Patrono alle Autorità Cittadine.

Giubileo delle Amministrazioni locali dei comuni dell’Arcidiocesi.

Si accede alla celebrazione solo con il pass

Domenica 9 maggio

San Cataldo, sostegno ai tribolati

18:30 Concelebrazione Eucaristica

presieduta da S.E.R. Mons. Filippo Santoro,

Arcivescovo Metropolita di Taranto

con la partecipazione dei presbiteri che celebrano il 50° e 25° anniversario di ordinazione presbiterale.

Partecipa Comunione e Liberazione.

Lunedì 10 maggio

Solennità di San Cataldo, Vescovo

Patrono della Città e dell’Arcidiocesi di Taranto

Sante Messe alle 9.30 e alle 12.00

11:00 Commemorazione dell’Invenctio Corporis Sancti Cataldi

presieduta da S.E.R. Mons. Filippo Santoro,

Arcivescovo Metropolita di Taranto

17:30 Secondi Vespri della Solennità con la partecipazione del Capitolo Metropolitano

18:30 Solenne Concelebrazione Eucaristica

presieduta da S. E. R. Mons. Filippo Santoro,

Arcivescovo Metropolita di Taranto

con la partecipazione dei Vescovi della Metropolia.

Si accede alla celebrazione solo con il pass

A cura del servizio informatico diocesano e del media center Symbolum ets

tutte le celebrazioni saranno trasmesse in streaming sul canale Youtube dell’Arcidiocesi di Taranto e sulla pagina Facebook della Basilica Cattedrale.

Le celebrazioni presiedute dall’arcivescovo saranno trasmesse anche sulla pagina Facebook Filippo Santoro.

info: info@cattedraletaranto.com

