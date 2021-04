Vigili di prossimità della Polizia Locale in Città Vecchia

Ogni giorno percorrono le strade della Città Vecchia e ne sono diventati pian piano parte integrante: sono i vigili di prossimità della Polizia Locale.

Su volontà dell’amministrazione Melucci hanno percorso chilometri di vicoli, ascoltando i residenti, mettendosi a disposizione per inoltrare le loro richieste ed evidenziando le necessità del cuore della nostra città.

«Ho percorso con loro i vicoli che hanno imparato a conoscere e amare – le parole dell’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino -, hanno mostrato quali sono gli interventi prioritari da mettere in campo da loro individuati. Foto e relazioni sono divenute uno strumento importante per dare indicazioni alle altre direzioni del Comune. Dopo aver incrociato tanti cittadini che ponevano varie problematiche, siamo stati raggiunti dall’assessore Francesca Viggiano e dai funzionari dei Lavori Pubblici, con il loro dirigente Simona Sasso. Sono stati definiti alcuni interventi, ma soprattutto ancora una volta la collaborazione tra direzioni va verso la produzione di risultati concreti: la Polizia Locale in Città Vecchia, ora, non è solo controllo e sanzioni, ma un punto di riferimento per i residenti».

