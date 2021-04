Stellato su recovery plan, next generation EU e piano nazionale di ripresa e resilienza

“Con il mio voto favorevole, e di quello del gruppo dei “Popolari” che mi onoro di rappresentare, è stato approvato ieri dal Consiglio Regionale della Puglia un documento contenente gli assi portanti della nostra vision per l’utilizzo dei fondi posti, dall’Unione Europea, a disposizione dell’Italia. Così il consigliere regionale Massimiliano Stellato, Presidente del gruppo Popolari con Emiliano.

Non ci siamo limitati ad una mera elencazione di schede progettuali provenienti dai territori – continua Stellato – ma abbiamo argomentato, missione per missione, le nostre priorità dalla transizione ecologica, alla riforma digitale senza mai dimenticare il principio dell’equità sociale.

Grande attenzione, inoltre, è stata posta sui giovani e sulle donne. Infine, la prevalente “questione meridionale”.

Perchè se il Sud colma il suo gap produttivo ed infrastrutturale rispetto al Nord, a beneficiarne – conclude Massimiliano Stellato – sarà tutto il Paese.”

