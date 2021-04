Prorogata fino al prossimo 30 aprile l’ordinanza che consente di parcheggiare gratuitamente sulle “strisce blu” presenti su tutto il territorio comunale. Nei parcheggi recintati di via Icco, via Campania, via Oberdan, via Principe Amedeo (ex Mercato Coperto), via Leonida (ex Artiglieria) e via Pacoret de Saint-Bon la sosta resta a pagamento.

Correlati

Commenta l'articolo: