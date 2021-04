Forestazione nel comune di Taranto, accordo fra amministrazione Melucci e Arbolia

È in via di definizione l’accordo di sponsorizzazione tra l’amministrazione Melucci e Arbolia, la società partecipata da Snam e Fondazione Cdp che si occuperà di iniziative di forestazione nel comune di Taranto.

Sopralluogo dell’assessore Paolo Castronovi, di un rappresentante di Cassa Depositi e Prestiti e di un tecnico di Arbolia nell’area del parco archeologico delle mura greche.

«Nel nostro cronoprogramma – il commento di Castronovi – questa è l’area immediatamente disponibile all’intervento: per questo Arbolia e la direzione Urbanistica hanno voluto effettuare un sopralluogo per la definizione del progetto di forestazione. Appena approvato l’accordo la renderemo disponibile all’intervento previsto che sarà coordinato da un gruppo di lavoro interdirezionale composto dai tecnici della direzione Ambiente e da quelli dell’Urbanistica. Un grande parco urbano prende finalmente forma in attesa dei grandi investimenti della Green Belt altra pietra miliare nella rivoluzione di “Ecosistema Taranto”».

