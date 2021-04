Abbandono rifiuti, la Polizia Locale intensifica controlli e sanzioni

La segnalazione di un cittadino ha consentito alla Polizia Locale di poter intervenire tempestivamente in via della Tarantola, dove era in atto un presunto abbandono di rifiuti in un’area privata, confermando l’intensificazione dei controlli di questo tipo.

«Questo episodio – le parole dell’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino – è la prova di come la collaborazione tra cittadini e istituzioni sia fondamentale. I nostri motociclisti hanno identificato i presenti e controllato i veicoli utilizzati: ogni segnalazione corrisponde a un nostro intervento e, ove si verificassero illeciti, a una sanzione e alla salvaguardia del decoro».

Correlati

Commenta l'articolo: