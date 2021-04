Taranto e Asvis per l’Agenda 2030, un webinar per celebrare la Giornata Mondiale della Terra

Continua il percorso di programmazione avviato congiuntamente da amministrazione Melucci e “Asvis – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile”.

Giovedì 22 aprile alle 10:30, in diretta streaming sulla pagina Facebook “Ecosistema Taranto”, sarà trasmesso un confronto a più voci dedicato alla Giornata Mondiale della Terra, evento che punta ad accrescere la sensibilità dell’opinione pubblica nei confronti della sostenibilità ambientale. Nel solco della collaborazione tra amministrazione Melucci e Asvis, quindi, la cultura si conferma motore della transizione economica, ecologica ed energetica che ha come prospettiva i goal dell’Agenda 2030 dell’ONU.

L’evento online dell’amministrazione comunale, organizzato su indicazione del sindaco Rinaldo Melucci dalla consigliera comunale delegata ai rapporti con le istituzioni culturali terze, Carmen Galluzzo Motolese, vede la partecipazione di importanti realtà come l’Università degli Studi “Aldo Moro”, il Centro di Cultura per lo Sviluppo “G. Lazzati”, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, la Camera di Commercio di Taranto e la FICLU – Federazione Italiana Centri e Club UNESCO, della quale fa parte il Club per l’UNESCO di Taranto.

I temi sui quali si confronteranno i relatori spazieranno dai fondali marini, con un focus sulla “pinna nobilis” alla fauna delle coste, dal concetto di “city green” all’economia circolare e alla sostenibilità, avendo sempre come riferimento gli obiettivi dell’Agenda 2030.

L’introduzione e il coordinamento degli interventi sarà affidato a Vito Felice Uricchio, responsabile di IRSA-CNR. Dopo i saluti del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del direttore del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi “Aldo Moro” Riccardo Pagano e del presidente della Rete Italiana LCA (Life Cycle Assessment) Bruno Notarnicola, si susseguiranno le relazioni del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, del responsabile delle relazioni con regioni, comuni ed enti locali di Asvis Gianni Bottalico, del magnifico rettore dell’Università degli Studi “Aldo Moro” Stefano Bronzini, del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio Sergio Prete, della presidente della Ficlu Teresa Gualtieri, del segretario generale della Camera di Commercio di Taranto Claudia Sanesi, del presidente del Centro di Cultura per lo Sviluppo “G. Lazzati” Domenico Amalfitano e degli assessori comunali Ubaldo Occhinegro e Paolo Castronovi.

Durante l’evento sarà trasmessa la sintesi di tre video realizzati sui temi dell’incontro, realizzati da Gianni Squitieri, Antonio Ciriello e Francesco Schiavone (visibili integralmente, dopo l’evento, sul canale Youtube “Ecosistema Taranto”).

