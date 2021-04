Taranto: aggiornamento ricoveri per Covid

L’ASL Taranto rende noto che, alle ore 16.30 del 20 aprile 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 74 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 27 presso il reparto Malattie Infettive;

· n. 26 presso il reparto di Pneumologia;

· n. 21 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 66 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 60 presso il reparto di Medicina;

· n. 6 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita n. 63 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 59 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina.

Il presidio ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca ospita n. 37 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

La Casa di cura “Santa Rita” ospita n. 37 pazienti affetti da Covid.

Il Centro Ospedaliero Militare di Taranto ospita n. 19 pazienti risultati positivi al Covid.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita n. 34 pazienti post-Covid. Nelle ultime 24 ore si sono registrati n. 8 decessi.

Aggiornamento campagna vaccinale Asl Taranto

In Asl Taranto prosegue la campagna vaccinale per coorte di nascita e fragili, come da disposizioni, negli hub vaccinali preposti.

Nel pomeriggio di ieri 19 aprile, sono stati somministrati le seguenti dosi di vaccino: 328 prime dosi a Grottaglie; 331 a Massafra (212 prime dosi, 119 seconde dosi); 290 a Martina Franca (274 prime dosi, 16 seconde dosi); 259 prime dosi al Plesso Moro di Taranto; 30 vaccini a San Giorgio Jonico, 60 a Pulsano e 60 a Grottaglie.

Nella mattinata di oggi, invece, sono stati somministrati 336 vaccini al PalaRicciardi di Taranto (35 prime dosi e 301 seconde dosi); 246 a Martina Franca (210 prime dosi e 36 seconde dosi); 296 a Massafra (204 prime dosi e 92 seconde dosi); 286 prime dosi al centro vaccinale presso la Scuola Volontari Aeronautica Militare e 65 seconde dosi presso la palestra Marugj di Manduria.

Si è conclusa la procedura anche per 26 pazienti emodializzati che oggi hanno ricevuto la seconda dose, insieme a 16 operatori sanitari.

In totale, alla chiusura della giornata di ieri, in Asl Taranto risultano vaccinate 138mila utenti, di cui 101mila hanno ricevuto la prima dose e 37mila la seconda.

