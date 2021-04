L’italiano Francesco Bruni al Japan SailGP Team

A pochi giorni dall’inizio della seconda stagione di SailGP, il campionato mondiale dei catamarani F50, Japan SailGP Team rinforza la propria squadra annunciando l’ingaggio di due stelle della vela internazionale: l’italiano tre volte olimpionico e otto volte campione del mondo, Francesco Bruni, e il britannico Chris Draper, medaglia di bronzo alle Olimpiadi 2004. I due ricopriranno, rispettivamente, i ruoli chiave di flight controller e di trimmer sin dall’evento inaugurale in programma alle Bermuda, il 24 e 25 aprile, al quale farà seguito l’Italy Sail Grand Prix, il 5 e 6 giugno a Taranto.

Dopo aver perso per pochissimi punti il titolo al termine della stagione inaugurale di SailGP, il CEO e timoniere del team giapponese Nathan Outteridge ha rafforzato il suo equipaggio in vista dell’avvio della seconda stagione. Japan SailGP Team include alcune star della vela nipponica come Leo Takahashi, Tim Morishima e Yuki Kasatani, che facevano già parte della squadra che ha brillantemente disputato la prima stagione.

Bruni si unisce al Japan SailGP Team reduce dalla recente partecipazione alla 36ma America’s Cup in cui è stato co-timoniere di Luna Rossa insieme a Jimmy Spithill, che Bruni ritroverà come avversario in SailGP nella veste di timoniere del team USA. In passato, Francesco ‘Checco’ Bruni ha già regatato al fianco di Outteridge, in occasione della 35ma America’s Cup alle Bermuda, formando una delle coppie più affiatate. Entrambi contano di rendere il team giapponese ancora più competitivo quando dovranno affrontare le altre sette migliori squadre al mondo, nel primo evento della competizione, il ‘Bermuda Sail Grand Prix presented by Hamilton Princess’.

“SailGP è un evento fantastico – ha dichiarato Bruni -. Sono entusiasta di incontrare il team e iniziare questa nuova ed eccitante avventura. Ho seguito tutta la stagione 1 e sono rimasto impressionato dalle regate, non vedo l’ora di tornare nuovamente a competere sui catamarani volanti”.

Medaglia di bronzo alle Olimpiadi 2004, l’inglese Chris Draper non è novizio nel circuito SailGP: era già trimmer del team britannico durante la stagione 1. Il fuoriclasse inglese porta così alla squadra giapponese la sua vasta esperienza nel campo dei catamarani F50 che, grazie al sistema del foil, diventano vere e proprie barche volanti. Draper, oltre ad aver partecipato con uno dei top team alla prima stagione SailGP del 2019, è stato coinvolto nelle due precedenti edizioni della Coppa America.

“Ho avuto la fortuna di navigare con alcune squadre incredibili durante la mia carriera – ha dichiarato Draper -. Entrare a far parte del team giapponese è il massimo. Sono immensamente orgoglioso di correre con questo equipaggio e continuare a competere ad altissimo livello nel nostro sport. Sarà epico, siamo tutti super motivati e pronti per questa nuova sfida”.

Le veliste di livello mondiale Wakako Kajimoto e Sena Takano completano la squadra giapponese per ‘SailGP Season 2’ e si uniranno alla squadra in diverse fasi della stagione: Kajimoto, ex campionessa nazionale e olimpionica a Londra 2012, gareggerà alle Bermuda, in Italia e nel Regno Unito, mentre Takano, ex campionessa del mondo junior e olimpionica a Rio 2016, farà parte dell’equipaggio in Danimarca, Francia e Spagna. Una delle due atlete verrà quindi selezionata per i due ultimi eventi della stagione, in Nuova Zelanda e negli Stati Uniti.

“La stagione che si avvicina – ha dichiarato Outteridge – è davvero entusiasmante. Tanto più che partiamo con Francesco e Chris nell’equipaggio. Sono velisti verso i quali ho il massimo rispetto e che apporteranno passione ed esperienza a tutta la squadra. Con loro cresce il talento già esistente nel nostro team con Leo, Tim e Yuki e le nostre atlete Wakako e Sena. La stagione 2 sarà fantastica e con una feroce competizione. Regatare contro i migliori atleti del nostro sport, tutti a bordo di barche identiche e super veloci, in location iconiche in tutto il mondo: cosa si può desiderare di più come velisti? Con alle spalle un secondo posto in classifica nella stagione 1, quest’anno intendiamo sicuramente fare di meglio e questi nostri nuovi acquisti lo dimostrano”.

‘SailGP – powered by nature’ è il campionato velico mondiale che gareggia per un futuro migliore, promuovendo un mondo alimentato dalla natura. Competizione di punta per i catamarani F50, SailGP presenta squadre nazionali che gareggiano su percorsi brevi ed intensi, regate di tipo stadium racing sugli specchi d’acqua più iconici di tutto il mondo. Il vincitore della seconda stagione di SailGP riceverà un premio di un milione di dollari. Durante gli otto eventi della stagione, i migliori atleti della vela internazionale si destreggiano a bordo di catamarani F50 identici, ad alta tecnologia e velocità, capaci di superare i 50 nodi (circa 100 km / h).

Correlati

Commenta l'articolo: