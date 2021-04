Bettolo, montato cancello per tutelare decoro

«Per decenni – fa sapere l’assessore a Patrimonio e Lavori Pubblici Francesca Viggiano – le scale della scuola Bettolo sono state utilizzate come una discarica e ogni benedetta mattina il custode della scuola doveva lottare con ogni tipo di immondizia. Talvolta è inutile sperare nell’educazione di questa gentaglia, ma è amore utile intervenire per tutelare il decoro e per garantire a studenti, docenti e personale ausiliario la giusta tutela della cosa pubblica. Abbiamo dotato dunque la scuola di un cancello per evitare il perpetuarsi di quello che era diventata un’ignobile usanza. La città è dotata di cestini e invito dunque tutti a utilizzarli perché per alcuni è molto facile lamentarsi con le società preposte alla pulizia urbana, piuttosto che ammettere di essere dei cittadini indegni oltre che inguaribili sporcaccioni.

Grazie al servizio edilizia scolastica e agli operatori che hanno dato immediata risposta a questa esigenza proveniente dal mondo della scuola e da tutti i cittadini perbene».

Correlati

Commenta l'articolo: