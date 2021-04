Lavori in via Gobetti, posato il nuovo manto stradale

Avanzano i lavori di riqualificazione di via Gobetti, collegamento molto trafficato tra via Calamandrei a via Ancona, a Taranto. Dopo le operazioni preliminari di scarificazione del vecchio asfalto, alcuni giorni fa, questa mattina è partita la posa del nuovo manto, alla presenza del sindaco Rinaldo Melucci.

«Questa zona della città è interessata da diversi interventi – il commento del primo cittadino –, oltre questi lavori abbiamo a pochi metri il cantiere per le nuove rotatorie in viale Magna Grecia. È la conferma dell’attenzione che poniamo nei confronti della riqualificazione del tessuto viario della nostra città, sulla quale abbiamo previsto di investire altri 9 milioni di euro nel bilancio appena approvato».