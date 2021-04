Ex-Ilva, Bonelli (Verdi): “Chiamatelo Ministero della finzione Ecologica”

“Dopo aver autorizzato le trivellazioni il MITE guidato da Roberto Cingolani attacca il tribunale amministrativo di Lecce perché, scrive nella memoria inviata al consiglio di Stato, la decisione del Tar di accogliere il ricorso del sindaco di Taranto sembra animata più dal pregiudizio ideologico che da un concreto esame giuridico dell’attività del ministero, usando parole che ricordano quelli di famosi politici come di Silvio Berlusconi o di Matteo Salvini.” Lo dichiara il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli che aggiunge:

“Il ministero ex ambiente oggi transizione ecologica invece di intervenire per riportare nella norma di legge gli sforamenti e di prevedere il monitoraggio di sostanze come naftalene e particolato Pm10 e Pm 2,5 attacca chi come il comune di Taranto chiede il rispetto dei limiti di legge sull’inquinamento.”

“Nella memoria- continua l’esponente dei Verdi- il ministero guidato da Cingolani afferma che non è dimostrato che la mortalità di Taranto sia legata all’inquinamento, dimenticando volutamente che diversi studi scientifici hanno analizzato questo aspetto come lo studio Sentieri dell’istituto superiore di Sanità.”

“Il ministero di Cingolani- continua Bonelli- si iscrive volontariamente nel lungo elenco di negazionisti nel rapporto tra inquinamento e mortalità della città tarantina come lo fu, ad esempio, nel maggio del 2014 l’allora commissario straordinario Ilva Enrico Bondi, che in una memoria inviata al Tar di Lecce ribadiva “l’insussistenza di qualsiasi nesso di causalità” tra i tumori e le attività industriali dell’Ilva e che a Taranto ci si ammalava di tumore per le sigarette e non per le emissioni nocive della fabbrica: questa sciocchezza, un vero e proprio insulto, fu messa nero su bianco.”

“Il ministro dimentica che la Corte Europea dei diritti umani ha condannato l’Italia con la sentenza del 24/01/2019 n.54414-13 e 54264-15 per aver messo a repentaglio la salute dei cittadini tarantini sul caso Ilva. A questo punto chiedo una sola cortesia: non chiamatelo più ministero della transizione ecologica ma della finzione ecologica”, conclude Bonelli.

