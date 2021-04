ASL Taranto: aggiornamento vaccinazioni nella provincia di Taranto

Per quel che riguarda la Asl Taranto, continuano le vaccinazioni per le categorie individuate nel piano.

Grande affluenza al drive through presso il centro commerciale all’ingresso del capoluogo dove, fino alle 18 di oggi, sono state vaccinate circa 1.100 persone. Si tratta del primo hub vaccinale nel quale è possibile vaccinarsi direttamente in auto e, dopo le 823 persone vaccinate ieri, si stima di raggiungere oggi, entro la chiusura prevista alle ore 20, 1.200 somministrazioni a persone di età compresa tra il 1942 e il 1952, non in situazione di fragilità. La millesima vaccinata della giornata è stata la signora Michela di Taranto.

Presso il Moscati, inoltre, sono state vaccinate 121 persone tra pazienti oncologici e caregiver.

“Un ringraziamento e un plauso vanno a tutto il personale ASL impegnato nelle vaccinazioni – ha affermato Stefano Rossi, direttore generale ASL Taranto – e agli altri soggetti che ogni giorno garantiscono una buona riuscita dell’attività. Mi riferisco alle forze dell’ordine e ai volontari della protezione civile e delle altre associazioni che sono ormai parte integrante di questa squadra che funziona”.

