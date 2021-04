Vaccino, ASL Taranto: chiarimento documento tecnico

Con riferimento al documento allegato con oggetto “Modalità operative per vaccinazione di massa con modalità drive through presso area parcheggio Centro Commerciale Porte dello Jonio – Taranto”, la direzione strategica di ASL Taranto specifica che non si tratta di una locandina, ma di un documento tecnico interno.

Tale documento non ha nulla a che fare con l’evento del 17 e 18 aprile: riguarda ed esplica solamente le caratteristiche generali del drive. Nel dettaglio, infatti, nel documento sono riportate le modalità di utilizzo delle 13 corsie esistenti, mentre durante l’evento di vaccinazione di questi due giorni (17 e 18 aprile) ne saranno utilizzate solo tre, come già espresso nel comunicato stampa del 16 aprile. Il documento in questione illustra qual è l’utenza che può recarsi nel drive, certamente non gli anziani, ma sicuramente chi ha più di 18 anni.

Si ribadisce che l’evento del 17 e 18i aprile è riservato ai cittadini di età compresa tra 70 e 79 anni; domenica si apre anche ai 69enni.

Chi fa circolare questa disinformazione tenta a tutti i costi di creare il caos.

Asl Taranto e il personale preposto all’ingresso del drive through del centro commerciale sarà rigorosissimo nel mandar indietro chi non rientra nel target.

