Taranto e il PNRR, un webinar sulle opportunità per la ripartenza post pandemia

Recovery Plan, Next Generation EU, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tra i temi più dibattuti su tv, radio e social media: argomenti di centrale importanza per la ripartenza post pandemia, con i quali è necessario acquisire famigliarità.

Per farlo, comprendendone le potenzialità e capendo come quelle risorse aiuteranno il Paese e, in particolare, la nostra città, l’amministrazione Melucci ha organizzato un webinar intitolato “Gli enti locali ionici all’appuntamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

L’appuntamento è per lunedì 19 aprile, alle 16, in diretta streaming sulla pagina Facebook “Ecosistema Taranto”. Sul tema si confronteranno il sindaco Rinaldo Melucci, Francesco Boccia (già ministro e responsabile autonomie territoriali ed enti locali della segreteria nazionale del Pd), Ubaldo Pagano (capogruppo Pd in Commissione Bilancio alla Camera), Riccardo Pagano (direttore del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi “Aldo Moro”) e Giovanni Bottalico (responsabile delle relazioni con regioni, comuni ed enti locali di Asvis).

