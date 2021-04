Sport in lutto per la scomparsa di Ninni Cannella

Il CJ Basket Taranto si stringe attorno alla famiglia dello sport tarantino e non solo per la perdita del caro Ninni Cannella, storico fotografo che, con i suoi scatti, ha raccontato migliaia di eventi sportivi, tante vittorie del Taranto Calcio, collaborando con le migliori testate locali e nazionali, sempre col sorriso sulle labbra, vestendo anche il ruolo di dirigente e mettendo la sua grande esperienza a disposizione dei più giovani che lui chiamava simpaticamente “rapuenzoli”.

Da parte del presidente Sergio Cosenza, del vicepresidente Roberto Conversano e di tutta la famiglia del CJ Taranto un grosso abbraccio alla famiglia di Ninni e in particolare alle due figlie.

La società tutta dell’Italcave Real Statte si stringe attorno alla propria tesserata, Giorgia Cannella, e a tutta la famiglia per la scomparsa del caro papà Carmelo, da tutti conosciuto come Ninni. Un grande professionista, giornalista e fotografo oltre che dirigente di società sportive, lascia un grande vuoto in tutti noi.

Correlati

Commenta l'articolo: