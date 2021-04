Question time, Taranto: focus su donne e parcheggi per moto e bici

Abbiamo presentato, all’attenzione della massima assise cittadina, tre mozioni mirate a mettere una lente di ingrandimento sull’orizzonte femminile e sulla necessità di creare più aree di parcheggio dedicate a motocicli e biciclette. Così i consiglieri comunali di Taranto Carmen Casula, Gina Lupo e Massimiliano Stellato, quest’ultimo anche consigliere regionale della Puglia.

Abbiamo rilevato – continuano gli esponenti “civici” – che la percentuale dei luoghi pubblici intitolati alle donne, anche a Taranto, è di circa il 10 per cento.

Desideriamo, quindi, impegnare l’amministrazione comunale a colmare questo gap con le future intitolazioni. Non potevamo, poi, restare fermi di fronte al fenomeno della violenza sulle donne, divenuto dilagante durante il periodo pandemico.

E per questo, auspichiamo che tutti gli esercizi commerciale possano riportare su ogni scontrino fiscale emesso un richiamo a contattare, per le donne vittime di violenza, il numero 1522.

Infine – concludono Gina Lupo, Carmen Casula e Massimiliano Stellato – con una specifica mozione, chiediamo di incrementare il numero di aree di parcheggio dedicate ai motocicli e di rastrelliere per biciclette.

