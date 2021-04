Ilva, Bonelli (Verdi): “Come gli indiani hanno sconfitto lo Stato italiano”

“L’accordo tra ArcelorMittal e Invitalia che ha dato vita ad Acciaierie d’Italia è un’operazione economica a carico dei cittadini italiani e chi fa un affare, ma un affare d’oro, è la multinazionale indiana di ArcelorMittal che mette 70 milioni di euro mentre lo Stato oltre 1 miliardo di euro che si vanno ad aggiungere ai 2,6 miliardi di soldi pubblici provenienti dalla confisca per evasione fiscale di 1,3 miliardi dei Riva e i vari prestiti concessi nei diversi decreti legge salva Ilva, inoltre il recovery plan del governo prevede uno stanziamento di 2 miliardi di euro per lo stabilimento siderurgico.” Lo dichiara il coordinatore nazionale dei Verdi che aggiunge:

“ArcelorMittal de-consoliderà le attività e le passività (compresa la residua passività relativa all’affitto e all’acquisto dei rami d’azienda Ilva) di Acciaierie d’Italia Holding ( in precedenza, Am InvestCo Italy) dal proprio bilancio consolidato e questo significa che passività e debiti della multinazionale indiana verranno trasferiti nella nuova società e quindi scaricati sui contribuenti italiani.”

“C’è una parte importante dell’accordo- continua l’esponente dei Verdi- che coinvolge la salute e le fondamenta del nostro ordinamento giuridico e della nostra Costituzione che stabiliscono che la legge è uguale per tutti e che l’azione penale è obbligatoria in presenza di reati.”

“Nell’accordo- continua Bonelli- sono previste delle condizioni sospensive che sono, la revoca dei sequestri penali sull’acciaieria e l’assenza di misure restrittive nei confronti di Acciaierie d’Italia o sue consociate, si introdurrebbe così su richiesta di una società pubblica l’immunità penale .”

“Nel silenzio generale e senza alcuna reazione pubblica un accordo societario chiede di fatto al Parlamento italiano l’introduzione dell’immunità penale perché in caso contrario l’accordo non verrebbe perfezionato: perché si consente che un’attività industriale nel nostro paese avvenga grazie ad uno scudo penale? Non siamo nel Medioevo siamo nella Repubblica italiana”, conclude Bonelli.

