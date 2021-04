Co-investimento Invitalia, dichiarazioni del Presidente Ionian Shipping Consortium (ISC)

«L’operazione di co-investimento da parte di Invitalia in AM InvestCo Italy, a sostegno delle imprese e dell’occupazione nel Mezzogiorno, è un’iniziativa fondamentale da noi accolta con fiducia ed ottimismo». Il presidente dello Ionian Shipping Consortium Luigi Guida commenta la sottoscrizione del capitale da parte di Invitalia finalizzata all’avvio di una nuova fase di sviluppo ecosostenibile dell’ex Ilva di Taranto.

«La città ha la necessità, urgente, di dover costruire un avvenire le cui basi siano profondamente radicate sul concetto fondamentale di rispetto ed attenzione. Concetti molto spesso annunciati ma ignorati e che oggi devono essere riconosciuti e garantiti a chi ha dovuto pagare l’onerosissimo conto della brutale devastazione di un territorio e la polverizzazione di una classe imprenditoriale immolata sull’altare della protervia coloniale».

Già nel 1965 il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, durante la sua visita ufficiale a Taranto per l’inaugurazione del centro siderurgico Italsider, parlava di questione meridionale e individuava il complesso industriale come “stimolo e centro di propulsione” che “darà i suoi frutti: susciterà altro lavoro, produrrà ricchezza, benessere”.

«Sono trascorsi 56 anni e contorte sono state le vicissitudini economiche, commerciali e legali che hanno interessato il territorio e di cui tutti siamo testimoni ed infelici eredi. Finalmente, oggi si scrive una nuova pagina per una città che non deve rinnegare la sua storia industriale ma deve guardare oltre l’orizzonte e imparare a diversificare. La riconversione green del sito di Taranto – aggiunge Guida a proposito dell’accordo tra Fincantieri, Arcelor Mittal Italia e Wurth – potrà promuovere un nuovo modello di sviluppo più attento alle richieste di un territorio, impegnato negli ultimi anni, alla valorizzazione del suo patrimonio naturalistico, storico e culturale. Noi siamo pronti –insieme- a dare il massimo supporto professionale a questa rinnovata visione di una Taranto finalmente protagonista della propria storia».

Correlati

Commenta l'articolo: