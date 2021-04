Tablet per la DAD, l’impegno di amministrazione Melucci e Rotary

L’incontro di una disponibilità, quella del Rotary, e di un bisogno, quello segnalato dal sindaco Rinaldo Melucci, ha permesso alla scuola Deledda del quartiere Tamburi di ricevere 22 tablet per consentire ai ragazzi di quinta elementare di poter seguire la didattica a distanza.

Proprio questa mattina, a Palazzo di Città, Enzo Tarantini, assistente del governatore del distretto 2120 di Puglia e Basilicata, insieme con i presidenti dei due Rotary Club tarantini, Paolo Solito e Fabio Ninfole, ha consegnato nelle mani del primo cittadino (socio onorario del Rotary Club Magna Grecia) e della dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Vico-De Carolis (cui appartiene il plesso Deledda) Giovanna Lato i dispositivi elettronici, spiegando le ragioni di un’iniziativa che arriva da lontano.

L’agenzia governativa statunitense per la lotta alla povertà globale, la USAID, ha infatti recentemente donato al Rotary Italiano 5 milioni di dollari da utilizzare nella lotta al Covid-19. Il Distretto 2120 di Puglia e Basilicata, guidato dal governatore Giuseppe Seracca Guerrieri, ha ottenuto la prima tranche del finanziamento destinandola all’acquisto dei tablet che sono arrivati anche a Taranto, destinati alla scuola Deledda proprio su segnalazione del sindaco Melucci.

«Vi ringraziamo per la vostra splendida opera di presidio – le parole del primo cittadino –, un presidio di umanità che si sviluppa in questa iniziativa che si innesta sugli sforzi che l’amministrazione sta compiendo. Con il progetto @ula 3.0, infatti, stiamo implementando il sostegno informatico alla didattica, perché pensiamo che i tempi stiano cambiando e la scuola vada messa al riparo anche da rischi diversi dalla pandemia. Dobbiamo combattere l’abbandono scolastico, dobbiamo trattenere i giovani e costruire percorsi di economia civile: se non iniziamo dai più piccoli, ci raccontiamo solo teorie. Grazie al Rotary, quindi, grazie alla dirigente Lato per l’opera svolta, speriamo sia il primo di una lunga serie di passi».

