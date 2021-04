Spot su Xylella per informare e sensibilizzare cittadini e istituzioni

Uno spot di trenta secondi per informare e sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla Xylella fastidiosa e sulle misure da adottare per evitare la distruzione del nostro paesaggio olivicolo. Entra, così, nel vivo la campagna di comunicazione prevista dal Piano d’Azione regionale anti Xylella 2021. Con un breve spot, la Regione Puglia, con il supporto dell’Osservatorio fitosanitario regionale – Dipartimento Agricoltura, intende sensibilizzare i proprietari agricoltori e gestori del verde pubblico, sulle pratiche agronomiche, obbligatorie dal 10 aprile al 10 maggio 2021 per arrestare la diffusione dell’insetto vettore responsabile della Xylella.

Il video, con un claim sintetico ed efficace “Proteggi la tua terra. Ora”, è pubblicato sul sito emergenzaxylella.it e verrà diffuso sui media regionali, radio, tv, web tv e social media. L’obiettivo è è raggiungere il maggior pubblico possibile e invitare tutti alla collaborazione per arginare quanto più possibile la batteriosi e scongiurare il rischio di ulteriori danni specialmente al comparto olivicolo.

Lo spot è una delle attività di comunicazione e informazione promosso dal Servizio fitosanitario regionale. Saranno, difatti, organizzati incontri informativi con istituzioni, comuni, associazioni professionali, imprese, operatori e cittadini, per sensibilizzare sull’importanza di condurre una rigorosa lotta all’insetto vettore di Xylella fastidiosa per prevenire la diffusione del batterio sul territorio regionale.

