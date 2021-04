Messa in sicurezza e ripristino della pavimentazione in Villa Peripato

Entro la fine dell’anno partiranno i lavori di riqualificazione della Villa Peripato.

Oggi, intanto, la Polizia Locale e la direzione Lavori Pubblici – struttura Patrimonio sono intervenute per inibire l’accesso in alcune aree che presentano una pavimentazione dissestata e pericolosa soprattutto per i bambini che giocano in quella parte della villa, e sono contestualmente partite le operazioni di messa in sicurezza.

«La Villa Peripato – fa sapere il sindaco Rinaldo Melucci – è una delle priorità di questa amministrazione e sarà oggetto di una riqualificazione e rigenerazione che partirà entro la fine dell’anno. Durante la pandemia è stata anche un luogo frequentato soprattutto da bambini e persone fragili per passare del tempo all’area aperta in sicurezza. Quella pavimentazione rischia però di creare qualche disagio e abbiamo deciso di inibirla momentaneamente per avviarne la messa in sicurezza, consentendone a brevissimo la fruizione».

