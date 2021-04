Manduria: arrestati 28enne e 54enne per rissa aggravata, si cerca un terzo soggetto

Vecchi dissapori mai sopiti sono stati la causa scatenante di una violenta rissa aggravata dall’uso di armi da parte di tre uomini. Nel primo pomeriggio del 13 aprile, i tre soggetti, noti alla forze dell’ordine, Calugaru Iordan Ciprian, di 28 anni, pregiudicato, Caniglia Angelo, di 54 anni, pregiudicato, e D.A., di 51 anni, con precedenti di polizia, tutti residenti in Manduria, sono stati sorpresi dai militari della Stazione Carabinieri di Manduria mentre sulla pubblica via, utilizzando armi atte ad offendere quali un’ascia ed una sciabola, si sono colpiti selvaggiamente fino a procurarsi reciprocamente gravissime lesioni.

I militari sono riusciti a sedare la rissa disarmando gli astanti anche se uno di essi, nella concitazione dell’intervento, si è dileguato rendendosi irreperibile. Il 54enne è stato trasportato d’urgenza dal 118 presso l’ospedale “M. Giannuzzi” di Manduria, immediatamente sottoposto a delicato intervento chirurgico e versa attualmente in gravi condizioni.

Il 28enne invece ha riportato lesioni più lievi. A seguito di perquisizione, inoltre, a bordo del veicolo di uno dei predetti sono state altresì rinvenute ulteriori armi atte ad offendere quali una seconda ascia, un coltello a serramanico, bastoni in legno ed altri coltelli di uso vietato. Dopo le formalità di rito, come disposto dal P.M. di turno, il 28enne è stato condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, mentre l’uomo che versa in gravi condizioni permarrà in regime di arresti domiciliari presso il predetto ospedale.

Per il terzo soggetto, il 51enne, noto agli operanti, è invece attivamente ricercato.

