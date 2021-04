SailGP, l’anteprima della stagione in diretta streaming

Alle 14 di mercoledì 14 aprile, SailGP presenterà in anteprima la stagione 2 che farà tappa a Taranto il 5 e 6 giugno.

In attesa dell’esordio a Bermuda il 24 e 25 aprile, il più importante campionato mondiale di catamarani da corsa della classe F50 si presenta ad addetti e appassionati con un evento “dietro le quinte” che sarà trasmesso in diretta streaming (il link per partecipare è https://www.giggabox.co.uk/sailgp/).

«Siamo in fibrillazione per questo evento mondiale che trasformerà la rada di Mar Grande in un enorme palcoscenico sportivo – le parole del sindaco Rinaldo Melucci –, l’appuntamento di mercoledì ci permetterà di scoprire alcuni dettagli della manifestazione, che la nostra amministrazione ha portato in Italia per la prima volta. Scopriremo anche la piena sintonia che SailGP ha con il nostro piano “Ecosistema Taranto”, entrambi ispirati a sostenibilità e innovazione. Uno spettacolo imperdibile che avrà un enorme ritorno di immagine per la nostra “capitale di mare”».

All’appuntamento di mercoledì parteciperanno anche diverse personalità internazionali che hanno puntato sulle potenzialità di SailGP: dai suoi ideatori, la leggenda della vela mondiale sir Russel Coutts e il tycoon di Oracle Larry Ellison, a Elon Musk, il brillante imprenditore fondatore di Tesla, SpaceX e PayPal.

