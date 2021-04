La presidente Capone ricorda Rossana Di Bello

Il Consiglio regionale della Puglia ha ricordato Rossana Di Bello, scomparsa la settimana scorsa per le conseguenze del Covid. Prima di chiedere all’Assemblea un minuto di raccoglimento, ha ricostruito un profilo sentito.

“Con Rossana Di Bello, Taranto e la Puglia tutta perdono una grande donna. Eletta in Regione nel 1995 è stata assessore regionale prima con delega al turismo e alla cultura e poi all’industria e al commercio. È stata la prima sindaca della sua città e la seconda sindaca di Puglia.

Ma io non credo che la gente l’amasse per i suoi ruoli, l’amava per la passione e l’attenzione costante per il suo territorio. Un amore incondizionato che ha sempre dimostrato. Ricorderete con me che nel maggio 2001 firmò l’ordinanza per sospendere l’attività produttiva del Reparto Cokeria dell’Ilva, uno dei più inquinanti dell’intero stabilimento siderurgico tarantino, mostrando un grande coraggio che all’epoca in pochi avevano avuto.

Rossana era una donna forte del Sud che ha segnato e caratterizzato un periodo storico della sua città e della nostra regione. Per questa ragione sentiamo il dovere di onorarla in questa sala, nel nostro Consiglio Regionale, con un’iniziativa per ricordarla ma anche per ricordare il contesto nel quale ha vissuto.

A sua figlia Claudia, a suo marito, alla sua famiglia, il pensiero più caro di questa Amministrazione regionale.

(foto dal web)

