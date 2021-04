AM, Usb chiede reintegro di Cristello e apertura tavolo su sicurezza, ambiente e appalto

Tra pochi minuti confronto Usb con i coordinatori di fabbrica, l’ultimo prima del presidio di domani davanti alla direzione dello stabilimento. Ieri incontro con le Rsu, stamattina con gli esecutivi di fabbrica. Emerge chiaramente la richiesta dell’Unione Sindacale di Base: immediato annullamento del licenziamento di Riccardo Cristello e apertura da programmare sin dalla prossima settimana di un tavolo finalizzato ad ottenere sicurezza per i lavoratori, rispetto per l’ambiente e garanzie per l’appalto.

Confermato intanto anche il presidio di giovedì nella capitale, sotto la sede del Ministero del Lavoro.

Nota USB

