AM: Fim, Fiom e Uilm: “No ai licenziamenti immotivati”

Nota sindacati: “In data odierna si è tenuto l’incontro tra l’azienda e i coordinatori di fabbrica, così come previsto dalla procedura di raffreddamento dei conflitti, in cui ArcelorMittal ha confermato il licenziamento del lavoratore.

Fim, Fiom e Uilm ritengono inaccettabile l’atteggiamento della multinazionale che continua a non voler aprire un confronto di merito con le organizzazioni sindacali al fine di evitare ulteriori tensioni sociali tra i lavoratori.

Tale situazione non fa altro che rafforzare la piattaforma rivendicativa di Fim, Fiom e Uilm che ci vede impegnati in questi giorni in una campagna di assemblee per giungere allo sciopero programmato in data 23 aprile presso il MISE a Roma.

Pertanto, riteniamo indispensabile aprire un confronto con i Ministri dello Sviluppo Economico e del Lavoro per porre fine a questa situazione di assoluta incertezza che vivono i lavoratori sociali e dell’ appalto dello stabilimento siderurgico.”

