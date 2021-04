Pulizia Piazza Fontana ad opera di Kyma Ambiente

Kyma Servizi sta eseguendo in queste ore la pulizia profonda e radicale della fontana della omonima piazza. Gli addetti della partecipata del Comune di Taranto con la supervisione dell ’ingegner Cosimo Mantua stanno effettuando la pulizia profonda delle vasche di contenimento dell’ acqua e delle aree circostanti piazza Fontana .

“L’amministrazione Melucci ha affidato le opere di manutenzione di tutte le fontane cittadine a Kyma Servizi . Questo capitolo rappresenta uno dei pilastri del contratto di servizio che regola i rapporti tra il Comune e la propria società in house che passerà al vaglio del Consiglio Comunale nelle prossime settimane”, commenta l’assessore comunale alle Società Partecipate Paolo Castronovi.

“Pulizia e tutela della fontane che rappresentano un importante bene culturale della città – aggiunge – per centrare questo obiettivo è imprescindibile la sinergia con Kyma Ambiente. Queste opere prevedono, infatti, lo svuotamento totale delle vasche e la pulizia delle superfici con la macchina idropulitrice”.

“I lavori a piazza Fontana sono appena iniziati ”- rimarca il presidente del Cda di Kyma Servizi Bruno Ferri- “attendiamo il parere della Sovrintendenza in merito alla pulizia profonda che intendiamo eseguire sulle opere monumentali della fontana che riporteranno l’opera del maestro Nicola Carrino al suo antico splendore, tutelandone il valore artistico – culturale. Così come faremo per tutte le altre fontane a partire dalla “Rosa dei Venti “di piazza Ebalia”-conclude.

Nel frattempo, la squadra addetta alle manutenzioni di Kyma Servizi è impegnata anche nella manutenzione ordinaria delle vasche della Concattedrale Gran Madre di Dio che già nelle scorse settimane erano state interessate da lavori di pulizia straordinari dopo anni di incuria ed abbandono.

Correlati

Commenta l'articolo: