Parco di Lulù al quartiere Tamburi, partono i lavori

Avviato il cantiere per la realizzazione del Parco di Lulù, un’area attrezzata nel quartiere Tamburi con giochi per bambini, sala lettura e servizi. Il progetto, nato dalla sinergia tra l’associazione “Parole di Lulù” del cantautore Nicoló Fabi, la “Fondazione Pizzarotti” e il Comune di Taranto, sarà realizzato in un’area di proprietà comunale in via Verdi, adiacente alla scuola “Gabelli”.

I lavori sono stati avviati alla presenza del sindaco Rinaldo Melucci, dell’assessore all’Ambiente e alle Società Partecipate Paolo Castronovi e dell’assessore al Patrimonio e Lavori Pubblici Francesca Viggiano.

«Si tratta – fa sapere il sindaco Melucci – di un primo assaggio dell’opera di riqualificazione che investirà il quartiere nei prossimi mesi, con i due maxi lotti di lavori per complessivi 13 milioni di euro».

