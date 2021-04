Operazione antimafia, il plauso del sindaco Melucci

Il sindaco Rinaldo Melucci esprime la più profonda gratitudine nei confronti dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Taranto che, coordinati dalle direzioni distrettuali antimafia di Potenza e Lecce, hanno contribuito ad accertare e smantellare l’infiltrazione di alcuni clan nel mercato degli idrocarburi tra le province di Salerno e Taranto.

«Siamo particolarmente grati al colonnello Massimo Dell’Anna, comandante provinciale delle fiamme gialle, e a tutti i suoi uomini – ha spiegato il primo cittadino –, per il presidio costante che offrono alla comunità. In questo particolare momento, nel quale gli effetti della pandemia si abbattono anche sul tessuto economico, è confortante sapere che c’è chi vigila sugli abusi evitando che alla crisi si aggiunga anche il malaffare. Grazie a loro, quindi, alla magistratura e a tutte le forze dell’ordine che in questo particolare e difficile momento continuano a garantire lo stato di diritto, con l’impegno a tutti noto».

